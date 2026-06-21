«Может выйти из-под контроля»: на Западе запаниковали после слов Лаврова Express: Лавров пригрозил НАТО расплатой за атаки ВСУ на Москву

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов Вооруженных сил Украины по Москве, передает Daily Express. В частности, министр заявил, что Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, а также втягивает в свою орбиту Армению. Также Лавров отметил, что НАТО поглотила Финляндию и Швецию. Он считает, что Украина превращается в ударный кулак будущих европейских вооруженных сил, которые будут действовать автономно от США и НАТО.

Россия направила НАТО пугающую угрозу. <…> Главный дипломат Путина предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную третью мировую войну, — сказано в материале.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым, Адыгею, и акватории Азовского и Черного морей.