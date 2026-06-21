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21 июня 2026 в 09:39

Вице-президент США прибыл на мирные переговоры в Швейцарию

CNN: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в мирных переговорах с Ираном

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на офис политика. Перед вылетом Вэнс заявлял, что планирует провести на переговорах не более двух дней.

Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих для переговоров с американской стороной. В ее состав вошли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, замглавы Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

До этого стало известно, что в американском правительстве усиливается разобщенность между ключевыми фигурами на фоне перехода в очередную стадию военной кампании в Иране. Представители Пентагона акцентируют внимание на том, что задачи Вашингтона сводятся лишь к ликвидации иранских пусковых установок для баллистических ракет.

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