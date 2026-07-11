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11 июля 2026 в 14:48

Замминистра обороны РФ Шулика провел личный прием граждан

Виталий Шулика Виталий Шулика Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виталий Шулика провел очередной личный прием граждан в Общественной приемной главы ведомства, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. На мероприятии, прошедшем при участии представителя МВД, детально обсуждались меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции.

В частности, Шулика помог вдове погибшего бойца, столкнувшейся с юридическими трудностями при оформлении положенных ей выплат. Также к нему обратился иностранный гражданин, который отслужил год по контракту в зоне СВО, с просьбой ускорить подготовку документов для получения гражданства РФ ради возвращения на фронт. Замминистра поручил военному управлению в приоритетном порядке подготовить для него бумаги, взять на контроль выдачу удостоверения ветерана и продлить ему срок пребывания в стране.

Руководство Минобороны проводит такие встречи регулярно ради оперативного решения проблем военнослужащих. Для удобства граждан ведомство постоянно развивает каналы обратной связи, включая горячую линию Военно-социального центра и обновленный личный кабинет на сайте.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла семье участника СВО из Липецкой области добиться положенных им выплат. Погибший боец проходил службу в штурмовой роте и умер во время выполнения боевых задач, после чего родители бойца долго не могли оформить документы.

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