На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние две недели Мощнейшая вспышка балла M2.6 зафиксирована на Солнце

Самая сильная за последние две с половиной недели вспышка произошла на Солнце в воскресенье, 21 июня, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Согласно данным ученых, это событие балла М2.6 было зафиксировано в 05:46 по московскому времени.

Непосредственно перед этим специалисты также зарегистрировали еще две сильные вспышки, которым были присвоены более низкие баллы М1.0 и М1.3. Эксперты лаборатории отмечают, что текущая активность светила постепенно нарастает после непродолжительного затишья. При этом куда более разрушительная и сильная вспышка наблюдалась на Солнце совсем недавно, 3 июня, когда приборы зафиксировали экстремальное событие высшего балла Х1.0.

Ранее заведующая астрономической обсерваторией музея истории космонавтики в Калуге Екатерина Типикина рассказала, что жители Центральной России в июне и июле смогут наблюдать необычное атмосферное явление — серебристые облака. Они представляют собой высокие облака, состоящие из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем.