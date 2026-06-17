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17 июня 2026 в 17:04

«Чудовищный поток убийств детей»: в ГД жестко отреагировали на атаку ВСУ

Слуцкий: лидеры Европы и Зеленский поставили на поток убийства детей ради власти

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, поставил на поток убийства детей ради сохранения власти, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на удар ВСУ по автобусу с белорусскими юными футболистами в Брянской области, передает РИА Новости.

Атака ВСУ на автобус с юниорской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области — еще один варварский теракт в череде военных преступлений киевского режима. Снова били по детям, снова жертвы. <…> Зеленский и его «группа поддержки» из числа европейских лидеров сегодня поставили на чудовищный поток убийства детей ради своих властных амбиций. Этому должен быть положен конец, а все виновные сурово наказаны, — отметил Слуцкий.

Лидер ЛДПР добавил, что у Зеленского и его западных спонсоров руки «по локоть в детской крови». Он напомнил, что белорусская сторона уже выразила протест и возбудила уголовное дело. Парламентарий призвал международные организации осудить случившееся.

Ранее МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

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