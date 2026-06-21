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21 июня 2026 в 09:54

В Европе наглядно показали, к чему приведет отказ от российского газа

SPP: отказ Евросоюза от российского газа приведет к зависимости от поставок СПГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отказ Евросоюза от российского газа приведет к зависимости от СПГ и не станет настоящей диверсификацией, заявили в словацкой энергокомпании SPP. Там отметили, что исключение одного источника из европейского энергетического перечня поставщиков не является распределением, а лишь создает зависимость от другого снабженца, передает РИА Новости.

В связи с запретом на поставки российского газа на протяжении долгого времени, мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического «микса» не считается диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в этом случае — от сжиженного газа, — говорится в сообщении.

Вместо снижения уязвимости такой шаг, напротив, усиливает риски — как ценовые, так и объемные, сказано в публикации. В компании напомнили, что СПГ поставляется тем покупателям, которые готовы платить больше, а не по долгосрочным стабильным контрактам.

Ранее сообщалось, что Словацкая государственная энергетическая компания ведет переговоры с «Газпром экспорт» о возможных поставках российского газа в первые три квартала 2027 года. В SPP уточнили, что обсуждение касается будущих объемов и условий сотрудничества.

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