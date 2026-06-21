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21 июня 2026 в 10:01

«‎Разразилась война»: экс-лидер Польши сделал громкое заявление об Украине

Бывший президент Польши Коморовский назвал скандал с Украиной медальной войной

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Между Варшавой и Киевом разразилась медальная война, заявил в интервью Polsat News экс-президент Польши Бронислав Коморовский, комментируя скандал, связанный с лишением лидера Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. По его словам, единственным последствием этого конфликта станет ущерб, нанесенный с его помощью двусторонним отношениям.

Оба президента [Украины и Польши] упорно работали над тем, чтобы навредить польско-украинским отношениям и вытащить на поверхность проблемы, унаследованные от истории. Ясно, что разразилась, так сказать, медальная война, — сказал Коморовский.

Ранее Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. Политик показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предположила, что награда может быть передана в Канаду другим нацистским коллаборационистам. Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Зеленскому надеть Железный крест нацистов вместо польского ордена.

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