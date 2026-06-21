Стало известно о переговорах Германии с представителями «Талибана» BaS: МВД Германии договорилось с талибами усилить депортации афганцев из страны

Немецкое МВД провело закрытые переговоры с представителями движения «Талибан» и договорилось о расширении депортации афганцев, признанных опасными преступниками, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, встреча проходила «на техническом рабочем уровне».

Депортации преступников в Афганистан будут проводиться регулярно и добросовестно. Кто злоупотребляет нашей защитой и совершает тут серьезные преступления, должен искать перспектив у себя на родине. Наше общество заинтересовано в том, чтобы преступники покинули страну, — заявил изданию глава МВД Германии Александр Добриндт.

В материале говорится, что стороны обсудили увеличение числа чартерных рейсов из Германии в Кабул. В перспективе планируется до трех вылетов в месяц, тогда как за весь 2026 год удалось организовать только три депортационных рейса. В немецких тюрьмах и центрах временного содержания сейчас находятся не меньше 100 афганцев, осужденных за преступления против госбезопасности, изнасилования и наркоторговлю.

До этого министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что страна изучает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию. Он также подчеркнул, что Москва проявляет интерес к этому вопросу.