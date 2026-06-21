Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 11:31

Стало известно о переговорах Германии с представителями «Талибана»

BaS: МВД Германии договорилось с талибами усилить депортации афганцев из страны

Представители движения «Талибан» Представители движения «Талибан» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкое МВД провело закрытые переговоры с представителями движения «Талибан» и договорилось о расширении депортации афганцев, признанных опасными преступниками, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, встреча проходила «на техническом рабочем уровне».

Депортации преступников в Афганистан будут проводиться регулярно и добросовестно. Кто злоупотребляет нашей защитой и совершает тут серьезные преступления, должен искать перспектив у себя на родине. Наше общество заинтересовано в том, чтобы преступники покинули страну, — заявил изданию глава МВД Германии Александр Добриндт.

В материале говорится, что стороны обсудили увеличение числа чартерных рейсов из Германии в Кабул. В перспективе планируется до трех вылетов в месяц, тогда как за весь 2026 год удалось организовать только три депортационных рейса. В немецких тюрьмах и центрах временного содержания сейчас находятся не меньше 100 афганцев, осужденных за преступления против госбезопасности, изнасилования и наркоторговлю.

До этого министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что страна изучает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию. Он также подчеркнул, что Москва проявляет интерес к этому вопросу.

Европа
Германия
мигранты
беженцы
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты результаты массированного удара по Украине
Последняя любовь Золотухина рассказала, как почтила память в его юбилей
Российская авиация накрыла целый взвод ВСУ, отступавший из Красного Лимана
Лантратова помогла бойцу СВО с серьезным заболеванием и ранением
Володин раскрыл, как в России поддерживают медработников
В Россию пришло астрономическое лето
Россиянин выстрелил в лицо подростку из-за шума на улице
Ворвался в лагерь и устроил погром: неадекват избил детей в Туве, детали
Ушаков призвал Запад наблюдать за успехами ВС России на фронте
«Не выполняют цели»: депутат о планах Евросоюза ограничить въезд украинцев
Ушаков раскрыл, чего Россия ожидает от СВО
Турецкие отели пожаловались на отсутствие россиян в разгар лета
Последняя любовь Валерия Золотухина дала редкий комментарий о сыне от него
Жители Тувы попали в больницу после ужина в кафе
Четверо туристов застряли при восхождении на Эльбрус
Росстандарт утвердил новый ГОСТ для женской обуви
Стали известны новые детали о состоянии Ормузского пролива
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется красное лето
Мошенники начали играть на «патриотических чувствах» россиян
Футболист сборной Парагвая «прикарманил» себе часы судьи
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.