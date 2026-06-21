В некоторых странах стали «отменять» популярный гигантский виноград

В некоторых странах запретили продажу популярного сорта винограда «Шайн Мускат» из-за химикатов в отдельных партиях, рассказал агроном Виктор Кравченко в комментарии блогу в LiveJournal «У Варлама…». По словам эксперта, крупный размер ягод достигается не только за счет селекции, но и с использованием стимуляторов роста, включая гиббереллин и форхлорфенурон.

Как рассказал Кравченко, изначально этот сорт появился в Японии. Затем саженцы были завезены в Китай и Южную Корею, где культуру начали возделывать в промышленных масштабах. Осенью 2024 года в Таиланде, после лабораторных анализов отдельных партий, были выявлены вещества, вызвавшие обеспокоенность у экспертов. Отмечается, что речь идет не о полном запрете сорта, а о проблемах с качеством конкретных партий, выращенных конкретными производителями.

В России пока не ввели официального запрета на продажу «Шайн Муската». Виноград по-прежнему доступен в магазинах, и покупатели сами решают, покупать его или нет, так как споры о его безопасности все еще ведутся.

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