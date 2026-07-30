Не пропустите июльский секрет винограда: после чеканки ягоды наливаются быстрее

В середине лета виноград тратит много сил на рост длинных побегов. Если вовремя помочь растению, оно направит питание не на лишнюю зелень, а на налив и созревание ягод. Для этого опытные садоводы проводят чеканку — простую процедуру, которая заметно улучшает качество урожая.

Проводить чеканку лучше в середине или конце июля, когда верхушки побегов начинают выпрямляться, а их рост замедляется. На плодоносящем побеге оставьте 8–12 хорошо развитых листьев выше грозди и срежьте верхушку секатором, удалив около 20–40 см побега.

После процедуры виноград начинает активнее направлять питательные вещества к ягодам. Они быстрее набирают сладость, становятся крупнее и ярче окрашиваются. Кроме того, куст лучше проветривается, а риск грибковых заболеваний снижается. Не проводите чеканку на слабых или затененных побегах — им листовая масса еще необходима.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная чеканка помогает получить более вкусный урожай. Дополнительно следите за появлением пасынков после обрезки и своевременно удаляйте их, чтобы куст не расходовал силы на лишний рост.

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