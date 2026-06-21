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21 июня 2026 в 11:24

Внук легендарного Третьяка завершил хоккейную карьеру в 29 лет

Максим Третьяк решил уйти из большого спорта после расставания с ХК «Сочи»

Максим Третьяк Максим Третьяк Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Бывший вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Максим Третьяк объявил в соцсетях о завершении карьеры в возрасте 29 лет. Руководство сочинской команды сообщило о расставании с внуком легендарного хоккеиста Владислава Третьяка в связи с истечением срока действия его контракта.

Всему когда-то приходит конец. Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за все. Ты навсегда в моем сердце, — написал спортсмен.

За годы выступлений в главном хоккейном чемпионате континента воспитанник столичного спорта успел сменить несколько известных команд. Помимо южного клуба, перспективный вратарь также защищал цвета московского ЦСКА, владивостокского «Адмирала», рижского «Динамо» и тольяттинской «Лады». Всего на его счету накопилось 129 матчей в рамках КХЛ, в которых он сумел одержать 20 побед и трижды отстоял игры на ноль.

Ранее хабаровский клуб «Амур» сообщил, что перестал работать с легионерами. Отказ от контрактов с ними должен сделать хоккеистов более сплоченными и повысить их мотивацию. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что спортивные скауты делают ставку на представителей молодежных команд.

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