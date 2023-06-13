В КПРФ оценили нейросеть «Жириновский» Пресс-секретарь КПРФ Ющенко: нейросеть «Жириновский» не сможет заменить деятельность ЛДПР

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Нейросеть сейчас находится в тренде, но она не может заменить деятельность политической партии, рассказал NEWS.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, комментируя новость о том, что фракция ЛДПР представила нейросеть «Жириновский». По словам Ющенко, в ЛДПР много креативных людей, которые пытаются привлечь молодежную аудиторию.

Нейросеть сейчас в тренде, другое дело, что никакая нейросеть не может заменить деятельность партии. В ЛДПР много креативных людей. Они пытаются работать на поле молодежи, которые сидят в компьютерах. В основном это маркетинговый ход с целью привлечения внимания, но не вижу в этом серьезной эффективности, — сказал Ющенко.

Ранее стало известно, что ЛДПР представит нейросеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В партии отметили, что массив данных загружен в нейросеть, алгоритм уже работает и в данный момент проходит его обучение и тестирование. Задача нейросети «Жириновский» будет исключительно просветительской.

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