Беспилотные КамАЗы, вклады для бедных: главные события первого дня ПМЭФ NEWS.ru рассказывает о самых ярких презентациях первого дня Петербургского экономического форума

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ознаменовался запуском беспилотных КамАЗов по трассе М-11 и презентацией новых российских автомобилей. Кроме того, было затронуто немало тем, связанных с благополучием россиян — как сегодняшних, так и будущих. О главных событиях первого дня расскажет NEWS.ru.

Начнут ли ездить по России грузовики без водителей

«Буквально три часа назад мы открыли беспилотное движение грузовиков, КамАЗов на трассе М-11, у нас все получилось, беспилотники поехали. И у нас есть информация, что поездка проходит в штатном режиме», — объявила в начале одной из сессий директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин отметил, что компания уже несколько лет развивает системы интеллектуальных помощников водителей, и теперь достигнута вершина — создан автомобиль, который может полностью обходиться без человека и даже без кабины. Кроме того, создана система «Умная дорога», и оператор в офисе может видеть образ машины и дороги и получать всю необходимую информацию о движении. При этом автомобиль распознает препятствия на дорогах, в том числе людей и животных, в любых погодных условиях, говорит Когогин.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Беспилотные КамАЗы впервые появились на российских дорогах общего пользования — на трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву

Он отмечает, что компания стремилась в том числе увеличить время работы своих машин. И теперь автомобиль может двигаться по маршруту 20–21 час без значимых остановок. Расход топлива снижен, так как оно больше не тратится на нужды водителя (например, на отопление или охлаждение кабины). Беспилотный автомобиль может ехать со скоростью 80–90 км/ч и обеспечивать при этом безопасное движение, заявляет Когогин.

Появятся ли в России новые авто представительского класса и кроссоверы

Тем временем АвтоВАЗ на ПМЭФ показал новый представительский седан Lada Aura. Как сообщил NEWS.ru руководитель спецпроекта компании Николай Коршунков, автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., автоматической коробкой передач. Он создан «для удобного передвижения деловых людей, заявил Коршунков.

По его словам, автомобиль получил увеличенную на 25 см колесную базу и много места сзади, а улучшенная шумоизоляция, выдвижной подлокотник, отделка из натуральной кожи и премиальная аудиосистема обеспечивают дополнительный комфорт. Большинство деталей автомобиля российские, добавил Коршунков. Компания может начать производство нового удлиненного седана Lada Aura на базе Vesta уже в 2024 году. О цене автомобиля говорить пока рано, сказал Коршунков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada X-Cross 5

Также компания показала на ПМЭФ новый кроссовер Lada X-Cross 5. Он сделан на основе китайского автомобиля FAW Besturn T55. Авто оснащено адаптивным круиз-контролем с системами экстренного торможения и слежения за полосой.

Кроме того, гостям форума продемонстрировали вездеход фирмы Taktik, собранный исключительно из российских компонентов. Автомобиль выставлен в павильоне Псковской области на ПМЭФ. Стоимость вездехода составляет менее двух миллионов рублей. Также представлена вариация с японским движком для тех, кого не устроит отечественный.

Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Старт деловой программы проекта «Академия ПМЭФ»; выступление Милоша Биковича Фото: Фотобанк «Россконгресс» Старт деловой программы проекта «Академия ПМЭФ»; выступление Милоша Биковича Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Фотобанк «Россконгресс» Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ивана Охлобыстина врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ивана Охлобыстина врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова на сессии «Роль женщины в формировании будущего России» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова на сессии «Роль женщины в формировании будущего России» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Кроссовер Lada X-Cross 5 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Кроссовер Lada X-Cross 5 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Почему хотят запретить западные гаджеты

Меньше двух недель назад стало известно, что российские IT-компании просят министерства ограничить параллельный импорт устройств более 20 западных брендов, среди которых есть Asus, Acer, Dell и HP. Член правления одной из этих компаний, «Аквариус», Дмитрий Титов в кулуарах форума заявил NEWS.ru, что нужно запрещать не ввоз техники под теми или иными брендами, а целые виды техники (к примеру, компьютеры и планшеты).

Если же каким-то организациям не будет хватать российских аналогов, они смогли бы обратиться к властям за соответствующим разрешением на ввоз, считает он. По мнению Титова, российские компании в отсутствие компаний-конкурентов поднимут цены незначительно. И эта сверхприбыль пойдет в том числе на развитие IT-отрасли в России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как позаботятся о малоимущих

Еще в конце мая, после совместной работы с ЦБ и правительством депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о социальных вкладах для малоимущих россиян. В случае принятия закона получатели соцпомощи, информация о которых есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут через «Госуслуги» открывать выгодные вклады в российских банках. Ставка по ним будет превышать ключевую на один процентный пункт. Впрочем, максимальная сумма вклада составит всего 50 тыс. руб.

Законопроект уже подвергся критике — часть экспертов говорят, что малоимущим просто нечего откладывать. NEWS.ru попросил прокомментировать это члена Совета директоров Центробанка Михаила Мамута. «Эта мера будет востребована большим количеством людей. Возможность накапливать деньги с гарантированным доходом выше ключевой ставки может быть весьма привлекательной. И это показывает достаточно большое количество исследований, в том числе международных», — прокомментировал представитель ЦБ. По его словам, такие депозиты помогут россиянам откладывать деньги на учебу для детей или улучшение жилищных условий.

Помогут ли будущим россиянам

К соотечественникам, которые хотят переехать в Россию по различным программам, не следует относиться как к мигрантам, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин на профильной сессии форума. По его словам, людей следует избавить от визитов в разные инстанции, предоставляя вид на жительство сразу после соответствующего тестирования.

Депутат добавил, что недостатки в программе происходят из-за нехватки ресурсов, поскольку задача была переложена на плечи регионов. По словам Затулина, смысл был в том, что аккредитованные в рамках этой стратегии регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, должны заложить определенный бюджет на подъемные для возвращающихся россиян. «Он (участник программы. — NEWS.ru) и его семья получают от 20 тыс. до 200 тыс. руб. на человека — поддержка переселенных граждан (соотечественников). 20 тыс. руб. — это не аргумент», — так депутат обозначил проблему перед чиновниками.

Вопрос теперь в том, как отреагируют на это уже не законодательные, а исполнительные власти.

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