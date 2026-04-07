Россиянам рассказали, чем вдохновляются современные автопроизводители

Современные автомобильные производители ориентируются на Китай при разработке моделей, рассказал «Ридусу» директор департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль. Он отметил, что уход европейских партнеров не скажется на развитии автомобильной отрасли.

Уход западных производителей никаким образом не повлияет на источник идей. Если посмотреть, что происходит в автомобильной индустрии в последние несколько лет, можно увидеть, что центр возникновения новых идей и трендов сместился из Европы и Соединенных Штатов в Китай, — рассказал Мигаль.

Директор подчеркнул, что российская инженерная школа также может составить конкуренцию на мировом рынке. По его словам, сейчас компания является лидером российской автомобильной промышленности.

Ранее консул Италии в Екатеринбурге Роберто д'Агостино заявил, что у компании «АвтоВАЗ» хорошие перспективы для развития. Он посетил Музей военной техники в Верхней Пышме в Свердловской области.