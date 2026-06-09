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09 июня 2026 в 19:35

Названа причина взрыва на юго-западе Москвы

Причиной взрыва на юго-западе Москвы стала детонация подозрительного предмета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили подозрительный предмет, который был обезврежен, передает СК России. Сотрудники правоохранительных органов проверили находку и обезвредили ее при помощи детонации. По данным ведомства, пострадавших нет.

В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о взрыве, который раздался в автомобиле на парковке на улице Введенского в столичном районе Коньково По предварительным данным, никто не пострадал. Экстренные службы оцепили территорию.

До этого в Сети опубликовали снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы. Людей эвакуировали из близлежащих магазинов.

Кроме того, в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел около 06:30 во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

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