Названа причина взрыва на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили подозрительный предмет, который был обезврежен, передает СК России. Сотрудники правоохранительных органов проверили находку и обезвредили ее при помощи детонации. По данным ведомства, пострадавших нет.

В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен , — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о взрыве, который раздался в автомобиле на парковке на улице Введенского в столичном районе Коньково По предварительным данным, никто не пострадал. Экстренные службы оцепили территорию.

До этого в Сети опубликовали снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы. Людей эвакуировали из близлежащих магазинов.

Кроме того, в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел около 06:30 во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.