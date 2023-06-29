Власти Подмосковья сообщили об увеличении пенсии Минимальный размер пенсии в Подмосковье с учетом доплат увеличили до 18 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области решением губернатора Андрея Воробьева минимальный размер пенсии увеличен до 18 тысяч рублей, сообщает «360». Соответствующий закон принят на заседании Московской областной думы. Мера коснется около 70 тысяч жителей региона.

Как поясняет издание, теперь пожилые люди, размер пенсии у которых был менее 18 тысяч рублей, начнут получать ежемесячную доплату. Ее назначат гражданам, достигшим 65-летнего возраста, не работающим, живущим в регионе свыше 10 лет и проживающим один или вместе с другим пенсионером.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что выплату будут производить проактивно, то есть пожилому человеку не придется писать никаких заявлений.

Теперь минимальная пенсия в Подмосковье с учетом региональных доплат не может составлять менее 18 тысяч рублей. Это выше прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе, — подчеркнул Брынцалов

По словам спикера, на эти цели из регионального бюджета выделят около 1,3 млрд рублей. При этом перерасчет будет произведен с начала года. Это означает, что помимо ежемесячной прибавки, пожилые люди получат и единовременную выплату за все прошедшие месяцы с января 2023 года.

Ранее Социальный фонд РФ (бывший ПФР) представил проект бюджета, согласно которому пенсии по старости проиндексируют и в 2025, и в 2026 годах. Также пенсии будут проиндексированы в этом году 1 июля и 1 октября.