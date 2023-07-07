В ГД предложили отменить пенсионную реформу для граждан, поддержавших СВО Сергей Миронов предложил наградить россиян снижением пенсионного возраста за поддержку СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Государство должно наградить граждан России, выразивших поддержку президенту страны и специальной военной операции, считает лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Как рассказал политик в беседе с «Царьградом», он считает справедливым, если власти в качестве благодарности людям отменят «антинародные» меры, в частности, повышение возраста выхода на пенсию, начавшееся в стране в 2019 году.

Разве не справедливо будет сейчас раз и навсегда зачеркнуть эту антинародную пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 для мужчин? — высказал мнение Миронов.

По его словам, это стало бы лучшим способом вознаградить граждан, которые на фоне вооруженного конфликта с внешними врагами сплотились вокруг президента и поддержали СВО.

Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим такую государственную благодарность в адрес граждан, которые поддерживают президента, поддерживают СВО, — заявил политик.

Также, по его словам, эта мера должна распространяться на самих участников боевых действий, а также на волонтеров и тех, кто трудится и живет по принципу «все для фронта, все для Победы».

Ранее Сергей Миронов выступил в поддержку инициативы передавать конфискат в зону СВО. По его мнению, на фронт необходимо отправлять все конфискованные вещи — от продуктов питания до транспорта и высокотехнологичной аппаратуры.