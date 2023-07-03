Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал передать конфискованные лодки и машины бойцам СВО на фронт. В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» он подчеркнул, что бесхозная техника может приенсти польщу в зоне боевых действий, а сейчас она стоит без дела.
Инициатива призвана решить дефицит техники в зоне СВО, и было бы справедливым если бы техника не ржавела, а приносила пользу армии, — сказал Хамзаев.
Предложение о передаче бесхозных плавательных средств на нужды армии накануне озвучили военкор Александр Коц и его коллеги. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал инициативу и поручил руководству администрации региона проработать этот вопрос.