В Госдуме выразили благодарность жителям Дагестана за помощь при потопе Депутат Хамзаев отметил самоотверженность жителей Дагестана в ситуации с потопом

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил самоотверженность жителей Дагестана на фоне чрезвычайной ситуации из-за потопа. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что обстановка в регионе остается напряженной и нельзя расслабляться в вопросах борьбы со стихией из-за ее непредсказуемости.

Обстановка в Дагестане напряженная. Расслабляться нельзя, потому что стихия — штука непредсказуемая, особенно в горных местах. Надо понимать, что оползни, камнепады, потопы сопряжены с уровнями осадков и таяния снегов, ледников. И отсюда их негативные проявления. Не может не радовать, что обычные граждане ведут себя максимально ответственно, а отдельные вообще самоотверженно, рискуя собой, своей жизнью, техникой, спасают наших людей, в том числе которые стали заложниками стихии, — сказал Хамзаев.

Он отметил, что в Дагестане произошло два чрезвычайных происшествия за последнюю неделю. По его словам, ситуацию необходимо держать на пульсе, а проблема уже зафиксирована федеральным центром для оказания помощи.

В Дагестане зафиксированы два ЧП за неделю. Надо здесь ситуацию держать на пульсе. Данная проблема зафиксирована с точки зрения необходимости помощи и реакции со стороны федерального центра. И в этом плане хотелось бы, конечно, чтобы это содействие было уже более практического характера. К сожалению, огромное количество людей лишились крова и были вынуждены эвакуироваться, — подытожил Хамзаев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил созвать совещание для детального обсуждения складывающейся ситуации с паводками в Дагестане. По его словам, оно должно состояться во вторник, 7 апреля.