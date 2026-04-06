06 апреля 2026 в 14:51

Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане

Песков: Путин поручил провести совещание по ситуации в Дагестане 7 апреля

Президент России Владимир Путин поручил созвать совещание для детального обсуждения складывающейся ситуации с паводками в Дагестане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, оно должно состояться во вторник, 7 апреля, передает РИА Новости.

Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь людям, пострадавшим в результате аномальных осадков. Также российский лидер принял доклады руководителей о ситуации в республике.

До этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил направить в Дагестан дополнительные ресурсы и усилить работу по устранению последствий наводнения. Также появилась информация о переносе окружного отчетно-программного форума, который планировалось провести 8 апреля в СКФО.

