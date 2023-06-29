В России приняли новую программу сбережений: увеличит ли это пенсии Сколько можно будет получить от государства на сберегательный счет НПФ

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Госдума утвердила новую программу пенсионных сбережений, которая позволит ее участникам накопить больше денег, чем обычное хранение пенсии в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Специальный сберегательный счет откроют там же, но государство будет переводить на него дополнительные суммы. Когда заработает эта программа и как получить дополнительные накопления, расскажет NEWS.ru.

Как присоединиться к программе добровольных сбережений

Нижняя палата парламента сегодня в третьем, окончательном чтении утвердила закон о новой программе добровольных сбережений. С ее помощью государство будет мотивировать граждан самостоятельно откладывать себе деньги на пенсию. Чтобы вступить в программу, нужно подписать договор с НПФ и открыть там сберегательный счет. В течение трех лет граждане, которые заключили контракты долгосрочных сбережений в период 2024-2026 годов и уплатили взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей за год, будут получать дополнительные средства от государства.

В результате счет будет пополняться благодаря дальнейшим взносам участника программы, а также доходам от инвестирования этих денег в ценные бумаги и — что отличает его от обычного счета в НПФ — за счет стимулирующих выплат от государства. Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты отмечали, что этот способ накопления денег гораздо выгоднее обычного счета в НПФ.

Насколько безопасно хранить деньги в НПФ

Деньги, которые россиянин будет откладывать на специальный сберегательный счет, планируется вкладывать в облигации, которые считаются наиболее безопасным видом инвестиций. Некоторые аналитики уточняют: безопасным настолько, насколько можно вообще считать надежными инвестиции в России на столь долгие сроки. Они напоминают, что дефолт в августе 1998 года случился, когда государство не смогло платить по краткосрочным облигациям. Но большая часть экспертов, опрошенных NEWS.ru, в повторение такого сценария не верит.

Кроме того, деньги на таком счету будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. — это в два раза больше, чем по банковским вкладам. Владелец сбережений может указать в заявлении правопреемников, которые смогут получить средства в случае его смерти. Им будут выплачены все деньги с его счета в пределах 2,8 млн руб.

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Какими будут стимулирующие выплаты от государства

Помимо дохода от инвестиций в ценные бумаги и пополнения сберегательного счета силами самого вкладчика, деньги на нем будут умножаться за счет стимулирующих выплат от государства.

Через год после того, как участник программы начал вносить деньги на свой сберегательный счет (за исключением единовременного взноса), на него будут поступать стимулирующие выплаты от властей. Максимальный размер выплат составит 36 тыс. руб. ежегодно в течение трех лет. И правительство может продлить этот срок.

Конкретный размер господдержки будет зависеть от зарплаты человека и размеров дополнительных взносов, которые он будет готов перечислить на свой сберегательный счет.

Кому и сколько денег доплатят власти

Участники программы делятся на три группы.

Граждане со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. К каждому рублю, отложенному ими по программе, государство будет добавлять еще один рубль. Если каждый год вносить по 36 тыс. руб. по этой программе, то еще столько же к сбережениям добавит государство. Граждане со среднемесячным доходом от 80 до 150 тыс. руб. К каждым двум рублям их вложений будет добавляться рубль от государства. То есть чтобы получить дополнительные 36 тыс. руб., нужно будет вложить 72 тыс. руб. Граждане с доходом более 150 тыс. руб. Им полагается от государства один рубль на каждые четыре вложенных рубля. Чтобы получить максимальную сумму софинансирования, надо вложить 144 тыс. руб. в год.

Когда можно будет положить и получить деньги по программе

Сама программа заработает в 2024 году. Далее россияне смогут переводить свои пенсии на специальные сберегательные счета и копить их там либо до истечения 15 лет с момента заключения договора о таких сбережениях, либо по достижении женщиной-владелицей счета 55 лет, а мужчиной 60-лет.

После этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Их размер будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента. И от того, какой срок выплат был выбран. Минимальный составит 10 лет, максимальный — до конца жизни.

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Какие еще преимущества у новой программы

Договор можно будет заключить не только на себя, но и на другого члена семьи.

Кроме того, если до 15 лет с момента заключения договора или до 55-60-летия у участника программы возникла «особая жизненная ситуация» — необходимость в дорогостоящем лечении или оплате образования ребенка, — то он сможет забрать часть суммы или ее всю. Порядок определения и получения этих денег еще предстоит утвердить правительству.

Если же участник программы умрет, его родственники смогут обратиться в НПФ, чтобы получить оставшиеся на его счету деньги. Они должны будут сделать это в течение шести месяцев с момента смерти, иначе деньги уйдут в резервы фонда, и получить их можно будет только через суд. Участник программы сам может подать заявление в НПФ о том, каким родственникам и какая доля будет положена после его смерти. Если же он этого не сделает, то первоочередное право на деньги будет у детей участника программы, супруга(и) и родителей (усыновителей). Выплата будет осуществлена в равных долях. Если же столь близких членов семьи у участника программы нет, деньги в равных долях выплатят братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

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