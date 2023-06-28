Куда вложить деньги: выбираем вклад с лучшими условиями

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Банковский вклад по-прежнему остается одним из самых надежных способов сохранить средства и получить при этом дополнительный доход. Это куда менее рискованно, проще и понятнее, чем покупать ценные бумаги или золото. Но количество предложений на рынке растет и сделать грамотный выбор становится сложнее. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе депозитов, которые сегодня предлагают российские банки.

От чего зависит процентная ставка по вкладу

На ставки по депозитам, которые устанавливают банки, влияет множество факторов: инфляция, курс национальной валюты, состояние банковского сектора и экономики в целом, доступность заемных средств. Значимым индикатором является ключевая ставка Банка России, которая сегодня составляет 7,5 %. Именно по этому значению можно оценить стоимость денег в стране. При стабильном рубле и невысокой инфляции банки, как правило, привлекают средства под процент, не превышающий значение ключевой ставки Банка России.

«Ставка по депозиту напрямую связана и со сроком размещения средств, – рассказывает Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. – Вклады до востребования имеют самую низкую ставку - не более 1% годовых, поскольку клиент вправе в любой момент забрать свои деньги и банк не может свободно распоряжаться средствами». Эксперт отмечает, что чем продолжительнее период вложения, тем выше процент по вкладу, но при слишком большом сроке – более трех лет – эффект может быть обратным. «Учитывая динамично меняющиеся макроэкономические условия, сейчас наиболее востребованы на рынке вклады со сроком размещения от 6 месяцев до года», – продолжает Валишвили.

Как получить максимальную выгоду

Одни из самых доходных – классические вклады, так как клиент не может распоряжаться вложенными деньгами без потери процентов и пополнять вклад до окончания срока, указанного в договоре. Как правило, в таких продуктах при досрочном расторжении вклад пересчитывается по ставке «до востребования». За возможность свободно пополнять и снимать средства в течение срока вклада придется «поплатиться» меньшим процентом.

«При выборе вклада в первую очередь стоит определиться с приемлемыми для вас условиями, в частности, узнать, есть ли возможность пополнения и частичного снятия средств. Чем больше вариативности по вкладу, тем ниже его доходность», – говорит Мери Валишвили.

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«Также стоит рассматривать и более сложные системы начисления процентов – так называемые вклады с капитализацией, так как в этом случае ставка ниже, но сумма вклада прирастает от периода к периоду и база начисления процентов увеличивается», – рассказывает Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия». В ряде случаев, по его словам, подобные вклады могут быть выгоднее депозита с более высокой ставкой.

Ряд банков предлагает более выгодные условия по вкладам, открытым через интернет-банк или мобильное приложение, а также за участие в программах лояльности и премиальный статус клиентов.

В некоторых случаях на максимальные проценты можно рассчитывать, только если речь идет о «новых деньгах». Вклады с повышенной ставкой клиентам, которые не размещали средства на счетах и депозитах конкретного банка, предлагают многие крупные игроки – Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк.

«Самые выгодные вклады – те, которые максимально подходят вам по срокам и опциям, а если стоит задача максимизировать процент, ищите вклады с длительным сроком под высокую ставку или сезонные предложения банков, которые предоставляют наиболее «вкусные» условия по классическим продуктам», – говорит Ферапонтов.

К слову, в летний сезон банки часто запускают спецпродукты или акции по вкладам, благодаря которым можно получить более высокие ставки. Как правило, такие предложения ограничены по времени, и важно их не пропустить.

Как открыть вклад по летней акции

Так, например, банк «Открытие» в честь своего миллионного вкладчика недавно запустил новый сезонный депозит.

«Рублевый промовклад «Счастливый» со ставкой до 7,8 % годовых можно оформить на 181 день или 367 дней. Открыть депозит могут как новые, так и действующие клиенты банка до 10 июля включительно. Также у каждого клиента есть шанс выиграть миллион рублей или повышение ставки вклада на 1 процентный пункт. Для этого дополнительно ничего делать не нужно – достаточно просто оформить вклад», – рассказала Мария Саенко, заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».