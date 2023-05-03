Как лучше копить на пенсию: счета в НПФ или новая госпрограмма сбережений NEWS.ru изучил законопроект о новой программе долгосрочных накоплений и выяснил, какую выгоду сможет получить пенсионер

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новой программе долгосрочных сбережений к пенсии. Все желающие ею воспользоваться должны будут сначала заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), а потом перевести деньги на специальный сберегательный счет. NEWS.ru изучил документ и с помощью экспертов рассказывает, что будет выгоднее — копить на пенсию в обычных НПФ или воспользоваться новой программой.

Как сейчас можно копить на пенсию

До 2014 года работодатели перечисляли в Пенсионный фонд 22% от суммы зарплаты работника. Из них 16% шли на формирование страховой части пенсии, из которой выплачиваются деньги пенсионерам, а 6% — на накопительную часть, то есть на личный счет работника — будущего пенсионера. С 2014 года накопительная часть не формируется, и работодатель перечисляет все 22% зарплаты на страховую часть — то есть на выплаты сегодняшним пенсионерам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, накопительная часть пенсии того или иного гражданина, сформированная до 2014 года, все еще лежит в Фонде пенсионного и социального страхования (в его состав вошел прежний Пенсионный фонд). И не просто лежит, а инвестируется ВЭБом в ценные бумаги и растет. От работодателя туда уже не поступает никаких выплат, поэтому считается, что эта часть пенсии заморожена. Можно даже узнать, сколько там денег. Эта информация доступна на сайте госуслуг. Также получить сведения о состоянии счета можно в Фонде пенсионного и социального страхования или в МФЦ по предварительной записи.

Сейчас каждый россиянин может либо продолжать ждать, что в будущем государство начнет выплачивать ему пенсию из страховой части и замороженной с 2014 года накопительной части, либо перевести свою накопительную часть в НПФ.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

О чем новый законопроект

Новый законопроект правительства, по сути, предлагает третий вариант. Если у человека уже есть деньги в НПФ или он собирается завести там счет, то в случае принятия законопроекта гражданин сможет перевести эти средства в пределах этого же НПФ или в другой НПФ на новый сберегательный счет. Деньги также будут инвестированы в ценные бумаги, в том числе в государственные и корпоративные облигации. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, назвали облигации наиболее безопасным видом инвестиций. Правда, некоторые аналитики оговариваются: безопасным настолько, насколько можно считать безопасными инвестиции в России на столь долгие сроки.

Что это даст

При достижении мужчинами 60 лет, а женщинами 55 лет или по истечении 15 лет с момента заключения договора на сбережения по новой программе граждане смогут обратиться за регулярными выплатами в свой НПФ. Их размер будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента. И от того, какой срок выплат был выбран. Минимальный срок инвестирования составит 10 лет, максимальный — до конца жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся в том, что новый вид сбережений будет выгоднее, чем обычный счет в НПФ. Ведь помимо доходов от ценных бумаг государство предложит участникам программы дополнительные стимулирующие выплаты — до 36 тыс. в год в течение трех лет. Это максимальная сумма, а конкретный размер господдержки будет зависеть от доходов человека и размеров дополнительных взносов, которые он будет готов перечислить на свой сберегательный счет.

Участники программы делятся на три группы.

Первая — это граждане со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. К каждому рублю, отложенному ими по программе, государство будет добавлять еще один рубль. Если каждый год вкладывать по этой программе по 36 тыс. руб., то еще столько же к сбережениям добавит государство.

Вторая категория — россияне со среднемесячным доходом от 80 до 150 тыс. руб. К каждым двум рублям их вложений будет добавляться рубль от государства. То есть чтобы получить дополнительные 36 тыс. руб., нужно будет вложить 72 тыс. руб.

Третья группа — граждане с доходом более 150 тыс. руб. Им полагается от государства один рубль на каждые четыре вложенных рубля. Чтобы получить максимальную сумму софинансирования, надо вложить 144 тыс. руб. в год.

Впрочем, если до внесения в Госдуму законопроекта казалось, что эти выплаты будут идти чуть ли не все годы участия в программе, то теперь в документе есть уточнения. Их получат только те, кто заключит договор о долгосрочных сбережениях с НПФ с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года. И зачисляться они будут только в течение трех лет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Какие еще бонусы предлагает программа

Договор можно будет заключить не только на себя, но и в пользу третьего лица, например супруги или другого родственника.

Когда истечет 15 лет с момента заключения договора или участник программы достигнет установленного возраста, он сможет обратиться в НПФ для оформления регулярных выплат. Однако если до этого у него возникла «особая жизненная ситуация» — необходимость в дорогостоящем лечении или оплате образования ребенка, — то гражданин сможет забрать часть суммы или ее всю. Впрочем, правительство еще не утвердило порядок определения этой суммы и список необходимых документов.

Если же участник программы умрет, его родственники смогут обратиться в НПФ, чтобы получить оставшиеся на его счету деньги. Они должны будут сделать это в течение шести месяцев с момента смерти, иначе деньги уйдут в резервы фонда, и получить их можно будет только через суд. Участник программы сам может подать заявление в НПФ о том, каким родственникам и какая доля будет положена после его смерти. Если же он этого не сделает, то в первую очередь за деньгами смогут обратиться дети участника программы, его супруг(а) и родители (усыновители). Выплата будет осуществлена в равных долях. Если же таких родственников у участника программы нет, деньги смогут в равных долях получить братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также деньги на сберегательном счете (как и деньги на обычном счете в НПФ) будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов на 2,8 млн рублей и на размер суммы, которая была переведена с обыкновенного счета в НПФ на сберегательный, а также на сумму стимулирующих выплат от государства (максимум 108 тыс. руб. за три года).





Материал подготовлен при содействии директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва и гендиректора аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павла Митрофанова.