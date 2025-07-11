Блогерша привлекла к себе внимание полетами в закрытый аэропорт Ростова Блогерша Шалаева летала в Ростов на военном самолете

Блогерша Мария Шалаева заявила о полетах в закрытый аэропорт Ростова со своим возлюбленным, однако удалила публикацию после того, как ее пост привлек внимание журналистов, передает Telegram-канал Baza. Речь идет о воздушной гавани Платов, которая не принимает гражданские самолеты уже три года. Вероятно, девушка летала на военном самолете, отмечают авторы публикации.

Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех, — заявила в публикации девушка.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приоритетом в принятии решений об открытии аэропортов, в том числе и в Крыму, является вопрос безопасности. По его словам, эта тема находится в компетенции Министерства транспорта РФ, а также военных и спецслужб страны.

Кроме того, руководство петербургского аэропорта Пулково заявило, что из-за ограничений 4-7 июля воздушная гавань потерпела убытки в размере до 55 млн рублей. Подобные меры вводились из-за угрозы ударов украинских беспилотников по Ленинградской области. В этот период аэропорт отменил 172 рейса.