Военэксперт оценил выход Финляндии из конвенции о противопехотных минах Военэксперт Дандыкин заявил, что мины вдоль границы ничего не дадут Финляндии

Выход Финляндии из Оттавского договора и потенциальное минирование границы с Россией не даст никаких преимуществ финнам, заявил RT военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, это решение лишь принесет стране дополнительные проблемы.

Это им ничего не даст. 1300 км — если они упакуют противопехотными минами? В финансовом смысле потребуются огромные деньги. Это десятки и сотни миллионов евро, — высказался Дандыкин.

Помимо этого, минирование границы с Россией создаст угрозу для мирных жителей Финляндии, среди которых дети. Из-за этого также пострадают животные, для которых не существует границ стран, предупредил военэксперт.

Финляндия ранее вышла из Оттавского договора о запрете противопехотных мин. Данное решение приобретет юридическую силу в январе 2026 года.