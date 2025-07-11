Двое жителей Иркутской области разбились при полете на параплане

Двое жителей Иркутской области отправились на прогулку на параплане в районе Братского водохранилища, обернувшуюся трагедией, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России на транспорте по региону. В какой-то момент летательный аппарат рухнул в воду в районе залива Дондир, в результате отдыхающие упали и погибли.

По данным следствия, 10 июля 2025 года около 22 часов 30 минут местного времени во время выполнения прогулочного полета в районе залива Дондир Братского водохранилища произошло падение сверхлегкого летательного аппарата в воду. В результате происшествия погибли два человека, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц. На место трагедии выехали следователи и криминалисты.

Ранее россиянин погиб в горах Таджикистана после того, как его параплан вышел из строя и рухнул в труднодоступной местности. Тело погибшего удалось обнаружить только спустя четыре дня.