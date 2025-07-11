Экономист раскрыл, чем грозят надбавки к пенсиям россиян старше 70 лет Экономист Балынин допустил рост инфляции в случае надбавок к пенсиям россиян

В случае введения надбавок к пенсиям россиян старше 70 лет не исключен рост инфляции, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Такой риск он связал с увеличением денежной массы у населения.

Если решение не будет иметь объективного подкрепления источниками финансового обеспечения, <…> то мы можем увидеть разгон инфляции и, соответственно, в конечном счете при реализации такого сценария пенсионеры не смогут от его реализации выиграть в реальном выражении, — предупредил Балынин.

При этом он допустил, что подобная инициатива может увеличить размер пенсионных выплат. На ее реализацию уйдет около 2 трлн рублей. Государство в целом располагает такими ресурсами, заключил экономист.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект о повышении пенсионных выплат для граждан с 70 лет. Он предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Повышение хотят сделать на 100% для 70-летних, на 200% — для 80-летних и на 300% — для 90-летних.