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11 июля 2025 в 10:17

Экономист раскрыл, чем грозят надбавки к пенсиям россиян старше 70 лет

Экономист Балынин допустил рост инфляции в случае надбавок к пенсиям россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В случае введения надбавок к пенсиям россиян старше 70 лет не исключен рост инфляции, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Такой риск он связал с увеличением денежной массы у населения.

Если решение не будет иметь объективного подкрепления источниками финансового обеспечения, <…> то мы можем увидеть разгон инфляции и, соответственно, в конечном счете при реализации такого сценария пенсионеры не смогут от его реализации выиграть в реальном выражении, — предупредил Балынин.

При этом он допустил, что подобная инициатива может увеличить размер пенсионных выплат. На ее реализацию уйдет около 2 трлн рублей. Государство в целом располагает такими ресурсами, заключил экономист.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект о повышении пенсионных выплат для граждан с 70 лет. Он предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Повышение хотят сделать на 100% для 70-летних, на 200% — для 80-летних и на 300% — для 90-летних.

пенсии
надбавки
инфляция
экономисты
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