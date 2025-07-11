Политолог предположил, о чем будет заявление Трампа по России

Политолог предположил, о чем будет заявление Трампа по России Политолог Ордуханян заявил, что Трамп может подготовить ответ на предложение РФ

Потенциальное выступление президента США Дональда Трампа может стать ответом на предложение России по Украине, заявил «Ридусу» политолог Рафаэль Ордуханян. Он уточнил, что речь американского лидера, вероятнее всего, будет связана с украинскими ресурсами.

Это будет в какой-то степени ответ на наше предложение, которое принес ему Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru). Я думаю, что оно связано с совместным использованием ресурсов Украины, мы здесь готовы поделиться. Может быть, выступление будет посвящено этому, — предположил Ордуханян.

Политолог отметил, что Трамп также постарается четче обозначить свою позицию по Украине. Кроме того, он попытается таким образом укрепить доверие среди своих сторонников, поскольку его рейтинг постепенно снижается. При этом не исключено, что запланированное выступление Трампа вовсе не состоится, добавил эксперт.

Дональд Трамп заявил, что разочарован в России. Лидер Белого дома отметил, что в понедельник 14 июля намерен сделать важное заявление по РФ. Однако содержание этой речи он не раскрыл.