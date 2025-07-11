Стало известно об обрушении акций одного российского банка Акции ВТБ упали в ходе торгов на МосБирже на 24%

В пятницу, 11 июля, акции ВТБ (VTBR) продемонстрировали резкое снижение в начале торговой сессии, упав на 24%, следует из данных Московской Биржи. Стоимость ценных бумаг банка упала до 70,91 рубля за акцию. К 10:13 снижение несколько замедлилось до 22,59%, при этом цена акций составила 72,35 рубля. Общий объем сделок без учета операций РЕПО превысил 4,2 млрд рублей.

В связи с существенным падением котировок Московская Биржа инициировала проведение дискретного аукциона по акциям ВТБ для снижения волатильности. Процедура началась в 10:14 и завершилась в 10:44 по московскому времени. После окончания аукционного периода снижение стоимости акций продолжало превышать 20% относительно уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ранее Центральный банк Российской Федерации временно остановил торги акциями компании «Южуралзолото» (ЮГК) в связи с их повышенной волатильностью. Данная мера носит превентивный характер и направлена на стабилизацию рыночной ситуации.

После этого в Сбербанке объявили о снятии ранее введенных ограничений на проведение операций с ценными бумагами ПАО «Южуралзолото группа компаний». Это решение связано с появлением нового судебного акта, содержание которого не разглашается. Полноценные биржевые операции с акциями компании начались после возобновления торгов на площадке Московской Биржи.