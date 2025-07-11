Акции скандального «Южуралзолота» возвращаются на биржу

Брокер Сбербанка снял ограничения на операции с акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний», сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Решение принято на основании нового судебного акта, уточняет РБК.

Сняты ограничения на операции с акциями ПАО «ЮГК», введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО «ЮГК». Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры, — сказано в сообщении.

Содержание судебного документа публично не раскрывается. Биржевые операции с ценными бумагами «Южуралзолота» станут доступны после возобновления торгов на Московской бирже.

МосБиржа прекратила торги акциями «Южуралзолото» 4 июля. Она приняла соответствующее решение на фоне предписания Банка России. 9 июля сразу три брокера при крупных банках сообщили об аресте бумаг «Южуралзолота», включая активы частных инвесторов. Первым об ограничениях уведомил ВТБ, за ним последовали брокеры Альфа-банка и Сбербанка.

Ранее сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота» и на территории шахты «Центральная». Они прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.