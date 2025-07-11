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11 июля 2025 в 11:30

Трое приморских бизнесменов умыкнули из бюджета 7,6 млрд рублей

Троих приморских бизнесменов обвинили в краже 7,6 млрд рублей из бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае трое руководителей предприятий обвиняются в мошенничестве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что они подозреваются в похищении из бюджета 7,6 млрд рублей.

С декабря 2011 года по сентябрь 2022 года злоумышленники незаконно присвоили принадлежащие государству полезные ископаемые при производстве борсодержащей продукции. Кроме того, ими были похищены денежные средства одного из предприятий, <…> причиненный ущерб составил 7 млрд 655 млн рублей, — рассказала Волк.

По информации правоохранителей, во время расследования на имущество подозреваемых на сумму 377 млн рублей был наложен арест. Также в доход России были обращены предприятия бизнесменов, пояснили в МВД.

Ранее Волк рассказала, что возбуждено уголовное дело по факту легализации 200 млн рублей, полученных незаконным путем. По ее словам, всего по делу проходят восемь человек. Преступление вскрылось в ходе расследования дела о хищении более 3 млрд рублей у основателя крупной отечественной нефтехимической компании. Выяснилось, что злоумышленники отмыли 200 млн рублей. Это стало основанием для возбуждения отдельного дела.

Ирина Волк
МВД
Приморский край
мошенники
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