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07 июля 2025 в 18:23

Дело о легализации 200 млн рублей возбуждено в Ставропольском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело по факту легализации 200 млн рублей, полученных незаконным путем, возбуждено в Ставропольском крае, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, всего по делу проходят восемь человек.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении восьми подозреваемых. Они подозреваются в легализации более 200 млн рублей, которые были получены незаконным путем, — говорится в сообщении.

Как уточнила Волк, преступление вскрылось в ходе расследования дела о хищении более 3 млрд рублей у основателя крупной отечественной нефтехимической компании. Выяснилось, что злоумышленники отмыли 200 млн рублей. Это стало основанием для возбуждения отдельного дела.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Когалыма, подозреваемой в легализации денежных средств. Девушка получила криптовалюту в качестве аванса за распространение наркотиков в Салехарде.

Ставропольский край
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легализация
отмывание денег
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