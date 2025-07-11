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11 июля 2025 в 11:34

Крупнейший спортивный фестиваль года Pride Sport Fest пройдет 12-13 июля

Фото: ООО «Управляющая компания НКС»

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В эти выходные у любителей силовых видов спорта есть возможность присоединиться к грандиозному событию, которое подарит два дня эмоций взрослым и детям, а также десятки мировых рекордов. Мероприятие обещает стать крупнейшим событием сезона благодаря уникальной программе и участию более сотни известных российских и международных спортсменов и инфлюенсеров.

Программа мероприятия включает:

— соревнования по различным видам спорта среди сильнейших пауэрлифтеров из России, США, Европы и еще десятка стран за рекордный призовой фонд в 12 500 000 рублей (участие Давида Шамея (подъём гири), Дарьи Плужниковой (ягодичный мост) и других легенд, и их попытки побить собственные мировые рекорды);

— профессиональный международный турнир по подъему бревна с призовым фондом 40 000 долларов;

— турниры с ценными призами для всех желающих: армрестлинг, подъём гири, сила удара, жим лёжа подъём на бицепс, молот и многое другое;

— мастер-классы о фитнесе и правильном питании от Дмитрия Яшанькина и топовых тренеров Pride Fitness;

— автограф-сессии со звездами силовых видов спорта и командой Nikolay Team;

— VR-игры, анимация для детей и подростков;

— концерт Александра Пушного & The Band 12 июля.

Фудкорт и бесплатный фитнес-бар с протеиновыми напитками и коктейлями с BCAA будет доступен на площадке для каждого гостя.

Хедлайнерами фестиваля станут Кирилл Сарычев, Денис Цыпленков, Дарья Плужникова, Джулиус Мэддокс, Колтон Энгельбрехт, Давид Шамей, Дмитрий Яшанькин, Давид Дадикян, «Русский Халк» и тайный гость, установивший 39 рекордов России, Европы и мира в разных силовых дисциплинах.

Pride Sport Fest обещает, что это будет мощно, ярко и легендарно! Подробнее: https://pride-united.ru/pride-sport-fest

Без возрастных ограничений. Детям до 12 лет в сопровождении взрослого вход бесплатный.

РЕКЛАМА: ООО «Управляющая компания НКС», ИНН 7714707736

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