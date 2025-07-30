Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых

Национальное фитнес-сообщество обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой облегчить работу самозанятых тренеров в организациях физкультурно-оздоровительной направленности, заявила NEWS.ru глава сообщества Елена Силина. По ее словам, это позволит отрасли развиваться и минимизировать правовые риски.

Уважаемый Михаил Владимирович, просим вас поручить профильным министерствам и ведомствам рассмотреть возможность разработки и утверждения набора критериев, которые позволят организациям физкультурно-оздоровительной направленности безопасно и комфортно взаимодействовать с тренерами-самозанятыми, ИП и иными исполнителями на упрощенной системе налогообложения. Это позволит создать условия для устойчивого роста отрасли, минимизировать правовые риски и стимулировать развитие легальных форм занятости, — сказала Силина.

Она уточнила, что на данный момент 56% фитнес-клубов в России не работают с самозанятыми из-за высоких рисков. По словам главы сообщества, основными сложностями являются налоговая неопределенность, отсутствие четких критериев разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений, а также контроль качества услуг.

Организации отрасли регулярно сталкиваются с ситуациями, когда инспектирующие органы квалифицируют отношения с самозанятыми как трудовые, несмотря на независимый характер услуг, отсутствие трудовых договоров, графиков и подчинения внутренним регламентам. Это препятствует легализации самозанятости в отрасли и ограничивает развитие гибких форм занятости, — добавила Силина.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что собирается обратиться в правительство России с предложением обязать самозанятых делать пенсионные отчисления в размере 2% от дохода для формирования будущей пенсии. Парламентарий считает, что механизм добровольных отчислений, действующий в настоящее время, «доказал свою низкую эффективность».