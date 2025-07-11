В РФ могут снять запрет на публикацию сведений об археологических объектах Депутат Говырин: запрет на публикацию сведений об объектах археологии устарел

Ограничение на публикацию данных об объектах археологии в России устарело и не защищает памятники, при этом тормозя экономическое развитие, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект, отменяющий этот запрет, что позволит включить археологические объекты в публичные кадастровые карты.

Мы в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который снимет запрет на распространение сведений об объектах археологического наследия. После этого данные могут появиться в публичных кадастровых картах. Норма кажется уже устаревшей. Она не защищает памятники, при этом тормозит развитие экономики. И людям приносит неприятности: «Хотел дом построить и… вляпался в историю», — пояснил Говырин.

Он отметил, что из-за закрытости информации многие памятники археологии страдают от хозяйственной деятельности. По его словам, особенно остро эта проблема стоит в регионах с богатым историческим наследием.

В моей родной Владимирской области так говорят: «У нас куда ни копнешь — везде история, на десятки метров культурный слой». Это свидетельства истории, которые нужно сохранять. Но статистика такая: на территории России повреждено 1375 археологических памятников. 87% из них — из-за хозяйственной деятельности. Местные власти, разрешившие работы, просто не владеют информацией об объектах археологического наследия. В свободном доступе данных нет, — резюмировал Говырин.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что российский парламент принял закон, который освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлин при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности. Кроме того, он отметил, что закон снижает на 50% госпошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками.