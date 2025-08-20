В Совфеде рассказали о том, какая категория военных получит право на жилье

Жилье вне очереди смогут получить военнослужащие с детьми-инвалидами, заявила сенатор Елена Перминова. По ее словам, переданным «Парламентской газетой», в подготовленном законопроекте снято ограничение, наступавшее, если ребенку исполнялось 18 лет.

Мы же предлагаем <…> [сделать] право на внеочередное получение жилья, по факту, бессрочным, — заявила Перминова.

Ранее сенатор Ольга Епифанова напомнила, что детей сотрудников силовых структур и с инвалидностью зачисляют в школы и детсады вне очереди. Она добавила, что приоритетным правом также обладают дети, потерявшие родителей.