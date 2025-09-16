Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 13:25

Риелтор рассказала, c чем связан рост спроса на покупку коммуналок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России увеличился спрос на покупку коммунальных квартир в связи с высокими ставками по ипотеке, заявила 360.ru риелтор Наталья Перескокова. Другой причиной такого интереса к коммуналкам стал рост цен на отдельные квартиры.

Помимо этого, на повышение спроса повлияло и увеличение числа арендаторов и мигрантов, отметила Перескокова. Кроме того, коммунальные квартиры начали рассматривать в качестве инвестиции. Их приобретают для сдачи комнат по отдельности или перепланировки студии.

Еще одним фактором роста спроса стало падение среднего чека. Россияне, которые раньше могли позволить себе однокомнатную квартиру, теперь чаще ограничиваются комнатой, заключила эксперт.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Трепольский предупредил о формировании опасного ценового разрыва между сегментами жилой недвижимости. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация грозит образованием «пузыря» на рынке новостроек.

