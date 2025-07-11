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11 июля 2025 в 07:00

В России расширили льготы по госпошлине для семей и инвалидов

Депутат Чаплин: судебные издержки для родителей детей-инвалидов снижены до нуля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский парламент принял закон, который освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлин при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Кроме того, он отметил, что закон снижает на 50% госпошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками. По его словам, новые меры направлены на поддержку семей, особенно в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Госдума приняла закон о расширении льгот по госпошлине для семей и инвалидов. Закон предусматривает снижение на 50% государственной пошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками. Кроме того, закон освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности. Поддержка семей, особенно тех, где воспитываются дети с инвалидностью, — это важнейшая задача государства. Благодаря новому закону оформление документов станет доступнее, а судебные издержки для родителей детей-инвалидов будут снижены до нуля, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что новый закон сохраняет баланс: льготы вводятся для социально значимых категорий россиян, но при этом бюджет РФ не понесет существенных потерь. По его словам, все механизмы контроля остаются на месте, а освобождение от госпошлин будет строго целевым.

Особенно важно, что закон о расширении льгот по госпошлине для семей и инвалидов сохраняет баланс. Льготы вводятся для социально значимых категорий, но при этом бюджет не понесет существенных потерь. Все механизмы контроля остаются на месте, а освобождение от пошлин будет строго целевым. Мы продолжаем работу над тем, чтобы налоговая система была не только эффективной, но и социально ориентированной. Этот законопроект — еще один шаг к поддержке семей, которые в этом особенно нуждаются, — резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести в России продовольственные сертификаты для нуждающихся. Согласно инициативе, определенная категория граждан будет получать карточки на конкретную сумму. Помимо этого, парламентарий призвал ввести специальную систему контроля за тратами.

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