Какая минимальная пенсия будет в Москве в 2024 году: повысят ли МРОТ

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По данным Социального фонда России, размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров в Москве и Московской области в 2024 году составит 23 313 рублей. Как будут индексироваться выплаты в ближайшие годы?

Как проиндексируют пенсии в 2025 и 2026 годах

Министерство труда России выступило с предложением индексировать пенсии неработающим гражданам два раза в год в 2025–2026 годах.

«Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа», — говорится в проекте бюджета Социального фонда.

с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 руб.); с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 руб.); с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 руб.).

Согласно проектировкам Минтруда, также будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года она будет составлять 7968,4 рубля, с 1 апреля 2024 года достигнет 8602,05 рубля, а с 1 апреля 2025 года ее размер составит 9196,62 рубля.

Поднимут ли пенсии с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена. Однако некоторые категории пенсионеров получат прибавки. По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, речь идет о тех пенсионерах, которым в следующем месяце исполнится 80 лет. Для них в два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии. Сама выплата произойдет не раньше октября. Если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет уже в ноябре.

Также пересчитают пенсии тем, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе, пояснила Финогенова. На региональном уровне с 1 сентября можно получить прибавку к пенсии от местных властей. Положены ли вам такие доплаты, можно уточнить в местном МФЦ, отметила эксперт.

Кому могут поднять пенсию с 1 октября 2023 года

В конце 2023 года Госдума РФ приняла закон о том, что размер денежного довольствия военных вырастет на прогнозный уровень инфляции, то есть на 5,5%, с 1 октября 2023 года. Как отметили в правительстве, это повлечет и повышение на 5,5% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу.

Когда в Москве индексировали пенсии в последний раз

Правительство Москвы приняло решение проиндексировать пенсии на 10% с 1 января 2023 года, сообщала пресс-служба мэра и правительства столицы 16 декабря 2022 года.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, решение об индексации социальных выплат в Москве с 1 января 2023 года, вероятнее всего, было основано на наблюдениях за инфляцией.

«Рост потребительских цен несколько сокращает платежеспособность населения. Пенсионеры относятся к наиболее уязвимой категории, повышение цен на базовые продукты и услуги они ощущают одними из первых. Индексация, в том числе и минимального размера пенсии для москвичей, сделает повседневные траты более легкими и доступными», — пояснил он в беседе с «Ридусом».

Почему в России с 2024 года МРОТ повысится на 18,5%

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа заявил, что в 2024 году минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5%.

«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — подчеркнул российский лидер.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, повышение МРОТ сразу на 18,5% позволит резко обогнать темпы инфляции.

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