Пенсионеры в Подмосковье будут получать больше денег Пенсионеры Подмосковья начнут получать ежемесячные доплаты с 25 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области неработающие пенсионеры с низкими доходами с 25 августа начнут получать доплаты к пенсиям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Также они могут претендовать на единовременную выплату.

Подмосковные пенсионеры с 25 августа начнут получать ежемесячные доплаты. Доплата станет ежемесячно приходить на счёт, но не одновременно с пенсией, а чуть позже, — сказали в ведомстве.

Там пояснили, что выплаты положены гражданам старше 65 лет с пенсией ниже 18 тысяч рублей. Такой пенсионер должен жить на территории Подмосковья по меньшей мере 10 лет и в настоящее время должен проживать один или с другим неработающим пенсионером.

Кроме того, при наличии права на перерасчет пожилые люди получат единовременную выплату за все прошедшие месяцы текущего года.

Ранее финансист Юлия Финогенова рассказала, кому из российских пенсионеров положено повышение пенсий с 1 сентября. В частности, на индексацию могут рассчитывать пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет. Их фиксированная часть пенсии увеличится в два раза, то есть до 15 134 рублей. В этом случае повышение осуществляется автоматически. Кроме того, перерасчет коснется граждан, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. При этом повышенную пенсию они смогут получить не ранее октября.