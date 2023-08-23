МРОТ сильно поднимут с 1 января 2024 года: как изменятся зарплаты и пенсии На что еще повлияет повышение минимального размера оплаты труда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимут на 18,5%. Это решение призвано сохранить доходы населения от инфляции. В то же время мера напрямую коснется только 4,8 млн работников. Впрочем, от МРОТ зависит еще целый ряд выплат. Как и у кого они вырастут в результате, расскажет NEWS.ru.

Что такое МРОТ

Минимальный размер оплаты труда — это по сути минимальная зарплата, которую работодатель должен платить подчиненным на полной ставке. Не так важно, работает ли человек в бюджетной или коммерческой организации. Как уточняет Трудовой кодекс, месячная заработная плата человека, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего свои обязанности, не может быть ниже МРОТ. Но если человек трудится, к примеру, на полставки, эта норма уже не работает.

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Последний обозначает сумму, на которую россиянин, по расчетам правительства, может удовлетворить свои базовые потребности в еде, одежде и жилье. И МРОТ, и прожиточный минимум используют для установления не только зарплат, но и социальных выплат.

Какой МРОТ в России установлен сейчас

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 руб. в месяц. Его размер установлен законом. Это на 6,3% больше, чем в прошлом году, когда он был 15 279 руб. Для сравнения: в 2018-м показатель составлял 11 163 руб. в месяц. Он должен индексироваться ежегодно, и власти иногда повышают его в несколько этапов.

С 2023 года начали действовать новые правила индексации, по которым МРОТ больше не зависит от средних зарплат в России. Теперь он привязан к прожиточному минимуму. И в 2023-м, и в 2024-м темпы роста МРОТ должны быть на три процентных пункта выше, чем темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения. Последний показатель же индексируется на уровень инфляции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что пообещал Путин по поводу МРОТ

Президент России Владимир Путин напомнил о ранее заявленных планах повысить с января 2024 года МРОТ на 18,5%. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — заявил Путин.

Он также отметил, что сегодняшний механизм повышения МРОТ призван «оторвать» его от размера прожиточного минимума. То есть сделать заметно выше. По оценке Путина, рост МРОТ повлияет на жизнь 4,8 млн работников.

Каким МРОТ будет в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще в апреле анонсировал грядущее повышение МРОТ на 18,5%. И если увеличить действующий показатель на такой процент, то «минималка» со следующего года составит 19 246 руб.

Председатель правительства также напомнил, что в течение последнего (некалендарного) года по поручению президента дважды поднимался и прожиточный минимум — с 1 июня 2022 года и с начала января текущего года. «В результате он вырос более чем на 13,5%, и тем самым удалось сохранить доходы 15 млн человек», — констатировал премьер.

На что влияет размер МРОТ

В первую очередь МРОТ влияет на зарплаты, например, специалистов без опыта, которым платят мало, или низкоквалифицированных специалистов, к примеру уборщиков. В 2021 году «минималку» получали 2,5% работающих граждан России.

При этом минимальный размер оплаты влияет не только на зарплаты, но и на выплаты по больничным листам. Так, пособие по нетрудоспособности за месяц не может быть ниже МРОТ. И если, к примеру, у работника страховой стаж (период, когда человек был официально оформлен по трудовому договору и в Пенсионный фонд поступали страховые выплаты) на момент начала болезни составляет менее полугода или зарплата за два предыдущих года в месяц была ниже МРОТ, больничные будут рассчитываться исходя из стоимости его трудового дня, рассчитанной на базе МРОТ.

У сотрудников с большим стажем и зарплатой больничные тоже могут рассчитывать по МРОТ, но только в качестве наказания. Например, если работник нарушал режим, предписанный врачом, или попал на больничную койку в результате опьянения.

Похожим образом МРОТ используют при расчете пособий по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Помогает ли МРОТ побороть бедность

Аналитики НИУ ВШЭ провели исследование показателей целого ряда стран (от России до Австралии) и выяснили: повышение МРОТ положительно влияет на доходы населения, но, как правило, не оказывает значимого эффекта на уровень бедности населения. Небольшое исключение составляют Россия и Вьетнам, но и здесь влияние индексации МРОТ было незначительным. К примеру, повышение МРОТ до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в мае 2018 года, по оценкам экспертов, могло привести к снижению уровня абсолютной бедности с 13,5% до максимум 12,9%.

Сможет ли повышение МРОТ победить инфляцию

Повышение МРОТ сразу на 18,5% позволит резко обогнать темпы инфляции, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Стоит отметить, что по итогу этого года ЦБ ранее ждал инфляцию в размере 5–6,5%, а по итогу следующего — на уровне 4%.

Впрочем, другой эксперт, Владислав Антонов, полагает, что рост МРОТ сможет компенсировать инфляцию лишь частично из-за ожидаемого в будущем ослабления рубля. Кроме того, наблюдаемая населением инфляция обычно выше официальной. К примеру, только в июле россияне оценивали годовую инфляцию в 13,8%, в то время как такой же показатель по Росстату составил всего 4,3%. При этом в июле курс доллара составлял 88,7–91,7 руб., а на момент написания материала он находится уже на отметке 94,1 руб.

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