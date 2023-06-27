Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий для россиян РБК: Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий для россиян в 2025–2026 годах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство труда РФ выступило с предложением индексировать пенсии неработающим гражданам два раза в год в 2025–2026 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа, — говорится в материале.

По имеющимся данным, пенсии предполагается увеличить с 1 января 2024 года — повышение составит 5,3%. В этой связи среднегодовой размер страховой пенсии будет составлять 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют еще на 4%, а с 1 апреля — на 3,8%. Таким образом размер пенсии достигнет 24 120 рублей. В 2025 году февральская индексация составит 4%, апрельская — 2,8%, в результате чего сумма выплат будет составлять 25 690 рублей.

Параллельно в Минтруде намереваются увеличивать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. В результате с 1 января 2024 года она будет составлять 7968,4 рубля, с 1 апреля 2024 года достигнет 8602,05 рубля, а с 1 апреля 2025 года ее размер составит 9196,62 рубля.

При этом отмечается, что несмотря на двойную индексацию рост зарплат будет протекать быстрее, в связи с чем соотношение страховой пенсии и зарплаты уменьшится с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026 году.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья, пенсия которых составляет менее 18 тысяч рублей, получат доплату, ее назначат неработающим лицам, достигшим 65-летнего возраста, живущим в регионе свыше 10 лет, одиноким или проживающим вместе с другим пенсионером. Выплата коснется 70 тысяч человек.