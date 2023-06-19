Пенсионерам в Подмосковье повысят пенсии Губернатор Воробьев назначил доплату к пенсиям 70 тысяч жителей Подмосковья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Подмосковья, пенсия которых составляет менее 18 тысяч рублей, получат доплату, ее назначат неработающим лицам, достигшим 65-летнего возраста, живущим в регионе свыше 10 лет, одиноким или проживающим вместе с другим пенсионером, сообщает «360» со ссылкой на информацию губернатора региона Андрея Воробьева. Как уточняет издание, выплата коснется 70 тысяч человек.

Мы увеличили доплаты нашим пенсионерам с низкими доходами, проживающим больше 10 лет в Московской области, до 18 тысяч рублей. Перерасчет будет с января 2023 года, — рассказал Воробьев.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, выплата коснется 70 тысяч человек, перерасчет сделают с начала года. Так, если пенсия составляет 15 тысяч рублей, то в августе такой пенсионер получит 24 тысячи рублей, а далее ежемесячно — плюс три тысячи рублей к своей пенсии. Выплата придет проактивно, писать заявление не потребуется.

В Московской области по поручению губернатора ввели новые меры соцподдержки, добавляет издание. Это доплата к пенсии, выплаты на школьную форму, на уход за детьми-инвалидами и электронный социальный паспорт.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в 2025 году пенсии в России проиндексируют дважды. По его словам, это связано с тем, что в стране будет действовать переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год.