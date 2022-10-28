Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Участники боевых действий в ходе проведения специальной военной операции получат статус ветеранов боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили 28 октября. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что военные комиссариаты в рамках спецоперации продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Источники в российском парламенте и администрации президента ранее сообщали, что частичная мобилизация в РФ может завершиться уже на следующей неделе. При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации может последовать указ о демобилизации.

Источник в Минобороны пояснил, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который стартует 1 ноября.