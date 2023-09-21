Годовщина мобилизации: будет ли новая, когда призванных солдат вернут домой Военный эксперт полагает, что мобилизованные останутся на фронте до нового масштабного наступления российских войск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ровно год назад, 21 сентября 2022-го, президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Тогда ряды ВС РФ пополнили 318 тысяч человек. NEWS.ru выяснил, когда мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации, вернутся домой, как сейчас происходит ротация солдат и о чем это может свидетельствовать.

Как проходила мобилизация

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в рамках частичной мобилизации на военную службу будут призваны 300 тысяч человек. Однако 4 ноября Владимир Путин сообщил, что в армию зачислили 318 тысяч россиян, 49 тысяч из которых на тот момент уже выполняли боевые задачи. «Перебор» объяснили большим количеством добровольцев. К 7 ноября число резервистов, призванных в рамках мобилизации и находящихся на фронте, по словам президента РФ, уже достигло 80 тысяч человек. Сергей Шойгу в свою очередь заявлял, что в зону боевых действий направлены 87 тысяч мобилизованных.

28 октября министр обороны отчитался, что мобилизационные мероприятия завершены, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков объявил об этом же 31 октября. Однако указ президента продолжает действовать до сих пор.

Фото: kremlin.ru Сергей Шойгу

Сроки службы по мобилизации

В указе президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» срок службы мобилизованных не установлен. Об этом же сообщал и портал «Объясняем.рф».

«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в сообщении портала.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне вернутся домой только после завершения СВО. Однако чтобы обеспечить хоть какую-то ротацию на фронте, мобилизованным положен отпуск — один раз в полгода на 14 дней без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Родственники просят вернуть мобилизованных

Из-за того, что мобилизованные уже почти год находятся в зоне боевых действий, их родственники обратились к президенту РФ с петицией: они требуют установить сроки, на которые мобилизованы их мужчины. Под петицией набралось уже более восьми тысяч подписей жителей Новосибирской, Московской, Иркутской, Амурской областей, Бурятии, Якутии, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев.

«Несправедливо, что сотрудники Росгвардии, МВД и других силовых структур выезжают в зону СВО на определенный срок в рамках рабочей командировки, на 3 или 6 месяцев», — говорится в обращении родственников мобилизованных россиян.

Подписанты обращают внимание на то, что мобилизованные отправлены в зону СВО до окончания спецоперации, хотя ее сроки никак не определены.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Считаем это абсолютно несправедливым и нарушающим права граждан на труд, на полноценный отдых, гарантированные основным законом страны Конституцией РФ», — сказано в обращении.

Кроме того, они призывают объявить в России новую мобилизацию, чтобы провести ротацию на фронте и вернуть домой бойцов, которые находятся в зоне СВО уже почти год. При этом родственники мобилизованных не подвергают сомнению значимость и цели спецоперации.

Как сейчас происходит ротация

Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов говорил, что ротация россиян, мобилизованных в сентябре 2022 года, вообще не предусмотрена. В Минобороны подчеркнули, что провести замену солдат очень сложно, потому что она может осуществляться только с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО. Тем не менее Андрей Картаполов сообщил, что ротация мобилизованных все-таки происходит: они сменяются за счет контрактников: их, по последним данным, уже 300 тысяч человек.

«Для этого их и набирают. <...> За счет них и будет идти ротация», — объяснил председатель комитета Госдумы по обороне.

Однако призванных год назад россиян отпускают пока только в отпуск, а не демобилизуют. Как пояснил кандидат военных наук, профессор Академии военных наук генерал-майор Николай Тутрин, сейчас военные используют ту же практику ротации солдат, как во время конфликтов в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе.

«Ротация есть, и она работает. Не может человек выдержать определенное количество времени в тяжелой обстановке, в боевой тем более. Поэтому он должен отдохнуть. Решением командира идет ротация не только офицеров, но и целых подразделений. Меняется полк. Полк один выходит, другой заходит. Батальон один выходит, другой заходит. Они остаются на определенный срок. Три месяца или полгода», — сказал Николай Тутрин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О чем говорит такая ротация мобилизованных

По мнению доктора военных наук военного эксперта Константина Сивкова, тот факт, что мобилизованных отпускают только в отпуск, а не отправляют обратно на гражданку насовсем, вполне красноречиво говорит о планах Минобороны.

«Если судить по количеству кадров, то вполне можно провести ротацию и демобилизовать призванных в 2022 году. Потому что 300 тысяч добровольцев-контрактников уже есть. Столько же было и мобилизованных», — сказал NEWS.ru Константин Сивков.

Однако, по его словам, вопрос упирается в другое: сейчас решается, как будет дальше развиваться спецоперация. Военный эксперт считает, что нынешняя форма ротации говорит о том, что в ближайшем будущем ВС РФ могут пойти в активное наступление.

«Такая форма ротации — это свидетельство того, что существует решимость проводить активные действия наступательного характера. Я надеюсь, что это будет, потому что для России это сейчас единственный возможный вариант сохранить свои суверенитет и независимость», — поделился Константин Сивков.

Он добавил, мобилизованные и контрактники сейчас составляют хороший боевой резерв, который может нанести мощный сокрушительный удар по противнику.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Когда мобилизованных вернут на гражданку насовсем

Константин Сивков предположил, что демобилизовать россиян, призванных в армию в 2022 году, могут только в том случае, если спецоперацию решено будет окончательно свернуть. Еще они могут оказаться дома после почти года службы в зоне СВО в том случае, если в России объявят новую мобилизацию. В поддержку такого решения высказался, например, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Алексей Журавлев. Однако объявлять новую мобилизацию в России пока не планируют. Об этом неоднократно заявляли Владимир Путин и Дмитрий Песков.

Тем не менее президент РФ высказался, что мобилизованных «когда-то надо возвращать домой».

«Конечно, когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой, и такой вопрос, безусловно, в Министерстве обороны обсуждается, он стоит. Это будет зависеть от того, <...>, нужны ли какие-то мобилизации и так далее», — считает Владимир Путин.

Зачем нужна ротация

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что ротация войск важна для мотивации бойцов. По его словам, она нужна, чтобы дать солдатам надежду на жизнь и возвращение домой.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«У них может утратиться вся мотивация, стойкость, желание оборонять назначенные рубежи. Люди могут устать, они не будут знать, когда их заменят, когда будет отпуск. Поэтому ротация крайне важна и нужна. Предположу, что для ротации в ВС РФ в зоне СВО нужно примерно 300–400 тысяч бойцов. То есть не исключаю, что мобилизация нужна», — заявил Суконкин.

Эксперт объяснил необходимость ротации войск на примере Великой Отечественной войны, когда части, находившиеся на передовой, менялись раз в три месяца независимо от напряженности боев на стабильном участке фронта. По его словам, если часть участвовала в наступлении и теряла боеспособность, то ее уводили в тыл с заменой на другое подразделение.

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