Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить по контракту

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Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и военное положение. В списке — туберкулез, эпилепсия, гепатит В и С, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, — говорится в документе.

Предлагается не допускать к заключению контракта с оборонным ведомством носителей таких заболеваний, как бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, сахарный диабет I типа, некоторые виды рака и перенесенные инсульты. Кроме того, в списке перечислен также ряд других заболеваний, воспрещающих заключение контракта.

Ранее Минобороны РФ предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. На данный момент находящиеся в тюрьмах и лагерях граждане не подлежат воинскому учету.