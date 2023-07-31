Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военный комиссариат без уважительной причины. Согласно тексту закона, опубликованному на официальном портале нормативно-правовых актов, сумма штрафа составит до 30 тысяч рублей.

В законе также указывается, что россиянам может грозить штраф за несообщение в военкомат сведений о месте работы, образовании и семейном положении. Сумма штрафа составляет от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Несообщение сведений о выезде из России или въезде в страну также наказывается штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. При этом подчеркивается, что такие сведения необходимо подавать лишь в том случае, если продолжительность поездки превышает шесть месяцев.

Согласно тексту закона, правонарушением также будет являться несообщение сведений о выезде с места жительства в период призыва на срок более трех месяцев. Оно влечет за собой штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Отмечается, что о переезде с мест, не подтвержденных регистрацией, также необходимо уведомлять военкомат.

Владимир Путин ранее подписал закон об увеличении срока задержания при военном положении. Граждан, подозреваемых в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления смогут задерживать на срок до 30 дней.