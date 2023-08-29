В ГД заявили о достаточном количестве военнослужащих для ротации в зоне СВО Депутат Гурулев заявил о достаточном числе военнослужащих для ротации в зоне СВО

Фото: МО РФ

Процесс ротации не подразумевает, что нужно единовременно заменить всех находящихся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, в настоящее время в Вооруженных силах РФ имеется достаточное количество военнослужащих.

Кто-то нуждается в ротации в большей степени — это те, кто находятся на переднем крае, ежедневно выполняет задачи, кто-то в меньшей степени. Поэтому вопрос где будут брать еще 400 тысяч не совсем корректен, кто такую задачи ставил? Другой вопрос в том, что у нас промышленность вышла на обороты, которые позволяют производить все необходимое свыше потребности сегодняшней группировки. Это значит, что мы в состоянии еще больше людей привлекать на службу по контракту, эту работу надо не прекращать, а только наращивать, — заявил Гурулев.

Также депутат сообщил, что на данный момент в России нет предпосылок для проведения мобилизации. Гурулев отметил, что не стоит отталкиваться от информации в СМИ по численности группировки и резерва, поскольку она может быть другой.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев заявил, что информация о возобновлении мобилизации в России 25 сентября не соответствует действительности. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу. Никакой новой мобилизации ожидать не следует, добавил Соболев.