Участники СВО могут стать обладателями «восточноукраинского гектара» Депутат Журавлев предложил выдавать «восточноукраинский гектар» участникам СВО

Фото: МО РФ

Участникам специальной военной операции предложили выдавать «восточноукраинский гектар» в новых регионах России. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы, председатель партии «Родина» Дмитрий Журавлев. По его словам, он уже готовит соответствующий законопроект на рассмотрение парламента, передает «Коммерсант».

Я бы настаивал на появлении программы «восточноукраинского гектара», на который могли бы претендовать участники российской спецоперации. Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн га, эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать, — заявил Журавлев.

Депутат предложил запустить новую программу по аналогии с выдачей российским гражданам «арктического» и «дальневосточного» гектаров. Он считает, территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей можно распределить между теми, кто непосредственно принимал участие в их присоединении к РФ.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю зарплату участникам СВО, находящимся на фронте больше года. По словам депутата, таким образом можно поощрить граждан, которые с момента объявления частичной мобилизации проявили патриотизм, высокую сознательность и любовь к Родине.