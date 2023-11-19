Стало известно о массовом бегстве иностранных бойцов с Украины CNN: иностранные бойцы покидают Украину из-за ожесточенных боев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие иностранные бойцы, прибывающие на Украину, вскоре покидают страну, когда видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка. По его данным, иностранцы не имеют представления о масштабах артиллерийского огня, под который попадает пехота.

Иностранцы — это совсем другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это случилось со мной — почти половина людей, все увидели и сказали: «Нет, нет, это слишком», — сообщил Костюк.

Офицер объяснил, что в его взводе не хватало людей, поэтому пополнение прибыло со стороны иностранных военных, всего 12 человек. По словам Костюка, одни воспринимали происходящее через призму романтики, другие — профессиональной деятельности, ради хорошей строчки в резюме. Но, продолжил военный, они не осознавали, во что ввязываются.

Ранее попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе рассказал, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже. Он также сообщил, что украинское военное командование расселяет иностранных наемников из «легиона» в съемных квартирах в Славянске из-за страха перед российскими ракетными ударами.